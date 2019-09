Kinder, die zum Start des Kindergartenjahres das erste Lebensjahr vollendet haben, können in einer Kita oder bei einer Kindertagespflegeperson betreut werden. Kinder ab drei Jahren haben einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung in einer Kita. Falls das Kind bereits eine Kita besucht und dort im nächsten Kindergartenjahr verbleibt oder keine öffentliche Betreuung gewünscht wird, ist eine Anmeldung nicht erforderlich.

In Ladbergen bieten alle Kitas und die Großtagespflegestelle Tage der offenen Tür an. Die Kita „St. Christophorus“ am Freitag, 27. September, von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, die Kitas „Spielkiste Ladbergen“, „Sternenkindergarten“, „Abenteuerland“, „Die kleinen Strolche“ am 9. und 10. Oktober, jeweils von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Die Großtagespflegestelle „Das Mäusenest“, Kramerstraße 11, am Freitag, 27. September, von 15 Uhr bis 18 Uhr.