In einem Monat ziehen Kinder ein

In einem Monat – ab Anfang November – soll der Regelbetrieb im neuen „DRK-Abenteuerland aufgenommen werden. „Ab dem 14. Oktober kommen die Möbel, dann beginnt der Umzug vom Telgter Damm“, zeigt Bernadette Wiegand vom Vorstand des DRK-Kreisverbands und zuständig für den Bereich Kindergärten die zeitliche Achse auf. Bis dahin, versichert der Architekt, werden auch die noch fehlenden Linoleum-Böden (Grünton in den Gruppen, dunkles Beige im Flur), Türen und Lampen eingebaut und die wesentlichen Arbeiten im Bereich Elektro und Sanitär abgeschlossen sein. „Der Linoleum-Leger wartet darauf, dass er loslegen kann.“

Die Decken – Akustikdecke in drei Metern Höhe – und grundlegende Malerarbeiten sind bereits fertig. Warum die Wände einfarbig geblieben sind? „Wir übergeben gerne eine nutzerneutrale Hülle“, beantwortet der Architekt eine Frage. „Die Kinder sollen ihr Reich später selbst bunt gestalten.“

Vier Gruppen mit angeschlossenen Neben- und Schlafräumen, je ein vom Flur zugänglicher Waschraum, Küche, Personal- und Toilettenräume, Mehrzweckraum und Kneipp-Raum: Man kann an vielen Stellen schon sehr genau erkennen, wie die Räume aussehen, wenn sie fertig sind. Und was dem allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters Henri Eggert, Bauamtsleiter Tim Lutterbei und Thomas Kötterheinrich als Vorsitzenden des Gesellschafts-, Kultur- und Sportausschusses am meisten gefällt: die Helligkeit der gesamten Einrichtung, die maßgeblich auf den integrierten Lichthof und die großen Fensterfronten der Gruppenräume zurückzuführen ist.

Momentan laufen die letzten Arbeiten an der Holzfassade, die dank verschiedener Bretterstärken „wild und lebendig“ daherkommen soll. Was bis zum Einzug Mitte Oktober definitiv nicht fertig sein wird, sind die Außenanlagen. „Die Pläne liegen vor, die Geräte sind bestellt“, sagt Bernadette Wiegand. Wenn alles glatt läuft, sollen sie nach deren Montage Anfang Dezember kurz vor Weihnachten bespielbar sein.

Sie freut sich, dass der Neubau auf der Zielgeraden angekommen ist und darauf, dass die Kinder ab dem 21. Oktober nach und nach ihr „neues Abenteuerland“ erobern können. Die Verwaltungsleute und Politiker loben den schnellen Fortgang auf der Baustelle. „Das wird eine tolle Einrichtung, die Ladbergen bereichern wird“, sind sie sicher.