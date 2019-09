Einschränkungen durch Giro

Ladbergen -

Ein Fest für alle Radsportbegeisterten, die drittgrößte Radsportveranstaltung in ganz Deutschland: Am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, werden mehr als 4000 Radsportler beim Münsterland Giro unterwegs sein, darunter die Spitzenfahrer aus dem internationalen Profilager, die sich um 11.55 Uhr vom Rathausplatz in Emsdetten auf den 200 Kilometer langen Weg machen. Ein riesiges Sportevent für die Region – aber eines, mit dem verkehrsbedingte Einschränkungen einher gehen.