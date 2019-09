Und trotzdem wurde ein entsprechender Antrag der CDU von den übrigen Fraktionen in aller Vehemenz abgebügelt. Die simple Begründung von SPD , Grünen und FDP: Die evangelische Kirchengemeinde als Eigentümerin des Grundstücks habe selbst bereits vor geraumer Zeit Überlegungen angestellt, wie es mit dem alten Friedhofsareal weitergehen kann. Und die wolle man mit einem solchen Vorstoß nicht konterkarieren.

Martin Oelrich als Vorsitzender des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde will sich zu diesen Überlegungen auf Nachfrage der WN gestern Morgen nicht äußern. Zwar bestätigt er, dass im Friedhofsausschuss, in dem übrigens auch Vertreter der Verwaltung und der katholischen Kirchengemeinde sitzen, Gespräche über die Zukunft des Geländes geführt worden sind und man hoffe, „schon sehr bald mit Handfestem“ aufwarten zu können. Aber erst dann wolle man an die Öffentlichkeit gehen.

Während die CDU im Ausschuss beteuert, von etwaigen Plänen der Kirche nichts gewusst zu haben, ruft genau das die anderen Parteien auf den Plan. „Wenn man einen Antrag für ein bestimmtes Grundstück stellt, ist es doch gute Sitte, vorher mit dem Eigentümer zu sprechen“, wundert sich SPD-Fraktionschef Thomas Kötterheinrich und nennt es „billige Politik, sich auf ein Pferd zu setzen, dessen Bewilligung kurz bevorsteht“.

Jörg Berlemann schlägt in dieselbe Kerbe, in dem er nicht glaubt, dass es Zufall ist, dass sich die CDU das Thema Friedwald gerade jetzt auf die Fahnen schreibt. „Sich mit fremden Federn schmücken zu wollen, halte ich für sehr bedenklich.“

Auch Andreas Will (FDP) wundert sich über das Vorgehen der CDU und legt Wert darauf, dass Kirche, Verwaltung und Politik in Ladbergen „immer ein gedeihliches Miteinander“ gepflegt hätten. „Nicht, dass das durch einen solchen Antrag beschädigt wird.“ Eine Sorge, die auch SPD und Grüne teilen – und die die Christdemokraten um Reiner Aufderhaar schnell vom Tisch wischen wollen. „Wir waren über die Planungen der Kirchengemeinde nicht informiert“, betont der stellvertretende Ausschuss-Vorsitzende und beteuert: „Unser Ansprechpartner war die Verwaltung.“

Der Bemerkung, in die Kirche „vollstes Vertrauen zu haben“ schließen sich die CDU-Politiker letztlich an und ziehen ihren Anfang dieses Monats gestellten Antrag zurück, die Möglichkeit auf Ausweisung eines Friedwalds auf dem alten Friedhofsgelände von der Verwaltung prüfen zu lassen.

Die evangelische Kirchengemeinde ist am Zug.