Feuchtfröhliches „O´zapft is“

Hoch die Maß, die Gläser stoßen kräftig aneinander und ein lautes „Prost“ klingt durch die Runde: Das achte Ladberger Oktoberfest konnte starten.

Los ging es bereits um 18 Uhr. Der Fassanstich war – wie in den vergangenen Jahren – Aufgabe von Bürgermeister Udo Decker-König . Und dann konnte es los gehen: Wie bereits berichtet, wurde dieses Jahr in der Lönshalle statt im großen Zelt im Friedenspark gefeiert. „Oktoberfest light“ sozusagen – der Stimmung tat dies natürlich keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: In Windeseile waren die 600 Karten vergriffen. Wer sein Glück an der Abendkasse probieren wollte, musste enttäuscht den Rückweg antreten. Volle Halle also. Diese war im Vorhinein mittig geteilt worden. Bierzeltgarnituren reihten sich aneinander. Im kleinen Rund wurde es richtig gemütlich: Alles ausgerichtet auf die Bühne. Auf dieser heizte die Band Fine Time aus Altenberge die Ladberger Partymenge an: Rock-Hits aus älteren Semestern gaben den Ton an, die Ladberger folgten den Aufrufen zum Tanzen.

Einfache Formel: Umso länger der Abend, umso lockerer die Menschen. Die Tanzfläche wurde immer voller, Schlagerfans kamen voll auf ihre Kosten.

Und wer vom ganzen Feiern Hunger verspürte, konnte sich eine deftige Haxe oder ein bayerisches „Händl“ am Grillwagen von Max & Moritz abholen.

Kein Wunder also, dass der WN-Stimmungstest bei den Organisatoren – dem Ladberger Elferrat – auf ganzer Länge positiv verlief. Helmuth Gollan: „Wir haben eine super ausgelassene Stimmung. So wollten wir das.“ Und Thomas Eppendorf verwies nur auf die mittlerweile auf den Tischen tanzende Menge.

Und so nahm die Feier weiter ihren Lauf. Die Wertmarken, mit denen die Partygäste ihren Durst löschen konnten, gingen fix über die Theke. Natürlich am beliebtesten: Der Maß-Krug zum Anstoßen.

Diese wurden von den Bedienungen – wie nach Münchener Vorbild – an die Tische gebracht. Natürlich alles in Dirndl und Lederhose: Die Tracht saß bei Bedienung und Gästen wie eine Eins.