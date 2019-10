Zum runden Geburtstag hatte die FDP neben der lokalen Prominenz aus Unternehmen, Bürgermeister Udo Decker-König und einigen Mitgliedern von CDU, SPD und Grünen auch landesweite Prominenz eingeladen: Dr. Andreas Pinkwart (FDP), unter anderem Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, stattete der Feierrunde einen Besuch im Restaurant Lillis ab.

Begrüßt wurden die Gäste von Dr. Thomas Schulze-Eckel . Dieser stellte fest, dass mit der Gründung der FDP vor 70 Jahren zeitgleich auch die Selbstständigkeit des Heidedorfes hergestellt wurde. Natürlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Dass den Ladbergern die FDP fern wäre, könnte man auf keinen Fall behaupten. So betonte Jürgen Bischoff aus dem FDP-Kreisvorstand die guten Wahlergebnisse für die Liberalen in Ladbergen. Zuletzt bei der Europawahl erreichte die Partei 8,5 Prozent.

Pinkwart, der im kommenden Jahr 40 Jahre in der Partei aktiv sein wird, gab in seiner Rede die „Liberalen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft.“ Auf einem Geburtstag würde oft der Blick nach vorne gerichtet werden, bei den zahlreichen Herausforderungen müsse aber auch nach vorne geschaut werden. Als solche sieht der Minister die Globalisierung, die vieles einfacher mache, aber auch neue Probleme aufstellen würde. Ein vereintes und gut vernetztes Europa sei nur eine der Antworten auf die Probleme. Des Weiteren sprach Pinkwart über die moderne Gesellschaft, die Frage der Migration oder die gemeinsame Aufgabe des Kampfes gegen den Klimawandel. „Wir können die Probleme von morgen nur gemeinsam anpacken“, plädierte der Minister. In Ladbergen sei der „sehr aktive Ortsverband“ (Bischof) ein gutes Beispiel. So erinnerte Schulze-Eckel etwa an die gemeinsamen politischen Veranstaltungen der vier Ortsparteien: „Ich hoffe wir können in Ladbergen weiterhin gut zusammen arbeiten. Für ein gutes Miteinander.“ Im Anschluss an die Rede des Ministers gab es für die Gäste noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren.