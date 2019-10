„Das Malbuch? Das macht einmal 3,50 Euro.“ Gewieft wie sie sind, machten die 230 Grundschüler ein Geschäft nach dem anderen. Feilschen was das Zeug hält – aber natürlich alles im fairen Rahmen. Und für den guten Zweck: Am Freitag hatte die Ladberger Grundschule erstmals zum Flohmarkt eingeladen. Die daraus erzielten Einnahmen werden dem Sion-Hostel in der namibischen Stadt Otjiwarongo zu Gute kommen (die WN berichteten).

Dass die Grundschüler einen Sinn für Gerechtigkeit, Solidarität und Hilfe haben, ist spätestens seit Freitag klar: Jede Klasse baute in ihrem Raum gleich mehrere Verkaufstische auf. Von Büchern über Stofftiere bis hin zu Spielsachen hatten die Kids alles mitgebracht. Gemeinsam mit den Eltern hatten die Schüler die Preise abgestimmt, berichtete Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper. Ihr stand – mit Blick auf den Andrang der zahlreichen Besucher – an diesem Vormittag ein Lächeln ins Gesicht geschrieben.

Seit einiger Zeit ist die Grundschule offizielle Kinderrechtsschule. Itze-Helsper erklärt: „Dieser Flohmarkt ist von Kindern für Kinder. Wir setzen gezielt auf die Rechte unserer Kinder und wollen das nach außen tragen.“

Daher besteht seit dem vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit dem Sion-Hostel. Dort leben aktuell 92 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Um die Schule besuchen zu können, ist das Hostel unabdingbar – so informiert die Power-Point-Präsentation der Ladberger Grundschule. „Wir besprechen mit den Kindern die Lage vor Ort“, erklärt Ulrike Itze-Helsper und fügt hinzu: „Vor Kurzem kam Pfarrerin Kerstin Hemker von ihrem Namibia-Besuch zu uns in die Klassen. Sie hat Bilder gezeigt und den Kindern die aktuelle Lage erklärt.“

Zu helfen – eine Selbstverständlichkeit. Das sehen auch Nola und Felicitas aus der Klasse 3 c so. Sie verkaufen ein Puzzlebuch: „Es ist wichtig, dass das Projekt Geld bekommt, weil sie das gleiche Recht auf gutes Essen haben.“ Und wer Hunger vom Kaufen und Verkaufen bekam, konnte sich auch bedienen: Muffins, Torten und Süßigkeiten – unter Leitung des schulinternen Fördervereins wurde eine Cafeteria aufgebaut.

Die Spendenhöhe ist noch nicht bekannt. Klar ist, dass das Geld in die tägliche Versorgung durch Lebensmittel investiert wird. Die Schulleiterin sagt: „Wir wissen genau, wo das Geld landet. Auch weil wir regelmäßigen Kontakt nach Namibia pflegen. Das ist für uns sehr wichtig.“ Zuletzt habe die Partnerschule gemalte Bilder und eine Videobotschaft gen Ladbergen geschickt.