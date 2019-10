Glücklich der Mensch, der Träume hat. Und noch glücklicher, wenn sich, wie für Gabriele Reiß, einer davon erfüllt. Die alpenverrückte Ruhrgebietsfrau und Buchautorin hat in Begleitung ihrer Wanderfreundin mit gründlicher Vorbereitung, Mut und Hingabe die Alpen in fünf Groß-Etappen überquert, in Eigenregie, auf eigener Route: 700 Kilometer von Starnberg bis Bardolino, über Mittenwald, Inntal, Stubaital, Brenner, Jaufen, Passeiertal, Etschtal, Brenta-Dolomiten, Arco, Torbole, Malcesine.

Tolle Sache, möchte man meinen, für Zeitgenossen, die jung und fit sind – aber weit gefehlt! Als Gabriele Reiß mit ihren Zipperlein, wie sie ihre gesundheitlichen „Problemzonen“ nennt, in Bardolino ankam, war sie 62 Jahre alt und Rentnerin, schreiben die Veranstalter. Beeindruckende Bilder sich wandelnder Berglandschaften, Anekdoten und Texte aus ihrem fesselnden Reisebericht fügt sie zu einem Alpen-Abend zusammen, der Sehnsucht weckt, heißt es in der Ankündigung weiter.

Gabriele Reiß wurde 1953 in Gelsenkirchen geboren und verbrachte ihre Kindheit in Gelsenkirchen und Essen. Seit 1980 lebt sie in Dorsten. Sie ist dreifache Mutter, fünffache Großmutter, ehemalige Sozialarbeiterin in der Kinder- und Jugendarbeit der Erwachsenenbildung und der Altenhilfe. Bisher unternahm sie 34 Alpen-Rucksacktouren in Eigenregie, teilweise auch alleine. Gabriele Reiß veröffentlichte vier Bücher, davon zwei Reiseerzählungen.