Ladbergen -

Mit einem Fachvortrag für Unternehmer gehen die „sonnigen Feierabende“ im Rathaus der Gemeinde am Dienstag ab 19 Uhr in die letzte Runde: Anlässlich der Veranstaltung wird über die Vorteile einer Photovoltaikanlage in Unternehmen und die Nutzung des selbst erzeugten Stroms für den Eigenverbrauch informiert.