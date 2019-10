Als eine Elterninitiative des evangelischen Familienzentrums (ehemals Sternen- und Sonnenkindergarten) in Ladbergen 1999 die Klamottenkiste gründete, konnte niemand ahnen, dass diese auch 2019 noch erfolgreich gebrauchte Kinderkleidung (bis Größe 164) und Spielzeug in guter Qualität im evangelischen Gemeindehaus verkaufen würde.

Termin

Termin für die Klamottenkiste ist der 26. Oktober von 13 bis 15.30 Uhr. Es wird eine große Auswahl an Baby- und Kinderausstattung, Herbst- und Winterbekleidung, Spielzeug, Bücher, CDs, DVDs und vieles mehr in guter Qualität zu kaufen geben. Schwangere mit Mutterpass erhalten bereits ab 12.30 Uhr Einlass. Wie gewohnt, gibt es auch in der Cafeteria Kuchen zum Mitnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Initiatoren der Klamottenkiste sind rund 20 Eltern von Kindern des evangelischen Familienzentrums, die im Frühjahr und Herbst Gebrauchtes für Kinder verkaufen. 20 Prozent des Erlöses kommen den Kindern im Kindergarten zu Gute.