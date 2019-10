„Wasserspiele“ vor ernstem Hintergrund

„Feuer im Flur des ersten Obergeschosses“, so lautete der Notruf für die Feuerwehr . „Die Kinder wollten wohl im Sachunterricht etwas für Weihnachten basteln“, vermutete Wehrleiter Andreas Keuer mit einem Schmunzeln. 30 Mädchen und Jungen befanden sich gemeinsam mit zwei Lehrerinnen in einem Klassenraum, drei weitere Kinder mit einer Erwachsenen in einem Raum über der Pausenhalle.

Mit sechs Fahrzeugen war die Wehr innerhalb kurzer Zeit auf den Schulhof vertreten, ebenso eilten DRK und Polizei herbei. Andreas Keuer moderierte das Geschehen und erläuterte den zahlreichen Schaulustigen die Vorgehensweise. Erstmals nutzte er dafür die neue mobile Lautsprecheranlage, die mit einer Sirenenfunktion zur punktuellen Warnung ausgestattet ist.

Eine weitere Besonderheit gibt es in den Löschfahrzeugen. „Schon während der Fahrt besteht die Möglichkeit, sich mit den Atemschutzgeräten auszustatten“, erklärte der Wehrleiter. Denn diese sind in den Sitzen integriert und brauchen nur noch angelegt zu werden. „Das spart wertvolle Zeit“, so Keuer.

Während sich ein Trupp Helfer auf den Weg in die Schule machte, begannen die weiteren Aktiven mit den Löscharbeiten. Natürlich unter den kritischen Blicken der Kameraden aus der Ehrenabteilung. Nachdem das Wasser auf die Dächer und gegen die Wände prasselte, berichtete Einsatzleiter Marcel Ahlbrand-Duczek: „Wir benötigen schätzungsweise 15 000 Liter.“

Die „Wasserspiele“ waren nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die beteiligten Kinder interessant zu verfolgen. Trotz der ungewöhnlichen Aufgabe machten sie einen unaufgeregten Eindruck. Drei Schülern wurde eine Lufthaube angelegt, die eine Rettung durch verqualmte Zimmer und Flure ermöglicht.

Am Ende der Übung stand ein positives Fazit: „Das hat sehr gut geklappt“, freute sich Andreas Keuer. Sein Lob galt nicht nur den Kameraden, sondern auch den Kindern. „Die haben sehr gut mitgemacht“, meinte der Wehrleiter. Der Probe komme, obwohl in einem Ernstfall dieser Größenordnung ein weitaus größerer Rettungsapparat notwendig sei, eine hohe Bedeutung zu. „Wir können so zeigen, was wir machen und dass es ohne viele Freiwillige, die sich engagieren, nicht gehen würde“, sagte er.

Zufrieden mit der Gemeindewehr war auch Udo Decker-König: „Sie hat sich gut präsentiert und wieder einmal bewiesen, dass sie funktioniert“, erkannte der Bürgermeister an.