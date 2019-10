Zu Beginn präsentierte Jendrik Peters , pädagogischer Mitarbeiter der VHS , die Ergebnisse von Gesprächen mit Medizinern und Studierenden. Die Gäste wurden eingebunden, beispielsweise durch eine Abstimmung per Smartphone über ihre Einschätzung der medizinischen Versorgung in Ladbergen. Das Feedback war dabei überwiegend positiv, heißt es in einem Bericht über die Veranstaltung.

Es gebe ausreichend Hausärzte in Ladbergen, die Lage zwischen Münster und Osnabrück sei gut, waren zwei Erkenntnisse. Peters wies darauf hin, dass gleichwohl schon heute die Versorgung in zehn Jahren in den Blick genommen werden müsse. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung gehen bis zum Jahr 2021 bundesweit 50 000 Mediziner in Ruhestand.

Als wenig sinnvoll wurde das Modell erachtet, den Numerus Clausus aufzuweichen und Studierenden das Medizinstudium zu ermöglichen, die sich im Gegenzug verpflichten, anschließend über Jahre als Landarzt zu arbeiten.

Zwei Medizinstudenten, die in wenigen Wochen ihr Examen ablegen und dann in die Facharztausbildung gehen, erläuterten ihre Standpunkte: „Ich kann mir durchaus vorstellen, im ländlichen Bereich tätig zu sein“, sagte der Tecklenburger Jona van Buren, der Allgemeinmediziner werden möchte. Friederike Hollenberg tendiert dazu, zunächst in den Bereich der Anästhesie zu gehen. Eine Niederlassung auf dem Land schloss sie nicht grundsätzlich aus.

Ein Plädoyer für den Beruf als Landarzt hielt Nikolaus zu Bentheim: „Der Job ist zum größten Teil sehr erfüllend, oft bin ich quasi ein Teil der Familie der Patienten.“ Der Bürokratieaufwand habe sich aber enorm erhöht, betriebswissenschaftliche Kenntnisse seien zunehmend erforderlich. Besonders schätze er den persönlichen Kontakt, der durch Telemedizin nicht ersetzt werden könne. Über diese Fern-Diagnose und -Behandlung wurde kontrovers diskutiert. „Ich halte Telemedizin für Quatsch“, urteilte ein Gast. „Es kann eine Ergänzung sein, aber kein Ersatz“, meinte ein anderer.

Gesprochen wurde auch darüber, was ein Ort auf dem Land bieten muss, um junge Mediziner anzulocken. Freizeitmöglichkeiten und Familienfreundlichkeit, lautete das Fazit.