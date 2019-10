Beim 21. Treffen am Grenzstein am Postdamm waren wieder Vertreter von vier Vereinen aus Bad Iburg und Lienen erschienen, um dem Ende des Dreißigjährigen Krieges vor 371 Jahre. zu gedenken. 1998 hatten sich an dieser Stelle erstmals die beiden Heimatvereine aus Lienen und Glane sowie die Ostenfelder Bergfreunde und der Wanderverein Teutoburg Sentrup zum Gedenken eingefunden. Seitdem findet dieses Treffen jährlich am zweiten Sonntag im Oktober statt.

Dabei werden nicht nur Erinnerungen wach gehalten, sondern auch Termine wie zum Beispiel das Grünkohlessen der Vereine und weitere besondere Ereignissen ausgetauscht. Auch wurde an dieAbgabe von Ostenfelde vor 410 Jahren gedacht und ein „Erinnerungstrunk“ ausgeschenkt. Rund 50 Personen nahmen an der zweistündigen Zusammenkunft teil.