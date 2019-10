Angeklagte sollen erstmal in den Entzug

Ladbergen/Münster -

Mit der Entgegennahme der Schlussvorträge ist am siebten Verhandlungstag der Prozess um Bandendiebstahl in die entscheidende Phase getreten. Bei den Angeklagten handelt es sich um drei Männer im Alter zwischen 32 und 42 Jahren aus Ibbenbüren, die laut Anklage im Zeitraum von Mai 2018 bis Februar 2019 in unterschiedlicher Besetzung insgesamt 15 Einbruchsdiebstähle mit hohen Beute-und Sachschäden begangen haben sollen. Bei ihren Beutezügen hatten es die Diebe überwiegend auf Tresore abgesehen. Die Tatorte lagen unter anderem in Ladbergen, Hörstel, Riesenbeck und Rheine (die WN berichteten).