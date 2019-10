Das Bild ist aus anderen Kommunen bekannt. Kon­trolleure werfen einen Blick in die Biotonnen. Wer diese nicht richtig befüllt hat, bekommt eine Verwarnung in Form eines gelben Aufklebers auf der Tonne. Wer wiederholt falsch eingeworfen hat, sieht einen roten Aufkleber auf dem Sammelbehälter. Was nichts anderes heißt, als das diese Tonne nicht geleert wird.

„Der Wiederholungstäter muss seine Biotonne erst einmal nachsortieren, damit sie wieder geleert wird. Ganz üble Biotonnen-Verschmutzer bekommen schon bei der ersten Kontrolle die rote Karte gezeigt.“ Darauf weist die Verwaltung ausdrücklich hin.

Ladbergen ist nicht die einzige Kommune im Kreis, bei der kritische Blicke vor der Abfuhr in die Biotonnen geworfen werden. Der Inhalt der Sammelbehälter wird zum Kompostwerk der kreiseigenen Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (Egst) in Saerbeck gebracht. Dort soll daraus Kompost entstehen, der als Dünger auf Äcker aufgebracht wird. Das Pro­blem sind Dinge, die in der Biotonne sind, dort aber nicht hineingehören.

„Alle nicht kompostierbaren Abfälle, die in der Biotonne landen, müssen am Kompostwerk aufwendig aussortiert und anschließend teuer entsorgt werden. Diese Kosten tragen alle Bürger über ihre Müllgebühren, auch diejenigen, die ihren Bioabfall richtig sortieren“, erklärt Ingrid Kuhn, Abfallberaterin der Gemeinde Ladbergen. Als Nebenprodukt der Kompostierung entsteht zudem Ökostrom, mit dem rund 2000 Haushalte versorgt werden können. Der Erlös aus dem Stromverkauf reduziert die Abfallgebühren, die alle Bürger im Kreis zahlen müssen.

Wer seine Bioabfälle gut sortiert, wird also bestraft. Er muss „genau so viel zahlen wie ‚Müllferkel‘“, schreibt die Gemeindeverwaltung. Um dauerhaft eine hohe Qualität des Komposts zu sichern, sind die Biotonnen-Kontrolleure unterwegs. Die zwei Frauen und zwei Männer, Mitarbeiter der Egst, sind im Auftrag der Gemeinde im Einsatz.

Dass die Störstoffe kein zu vernachlässigender Faktor sind, erläutert Beatrice Daal. Rund 5000 Tonnen Störstoffe werden jährlich aus den eingesammelten Bioabfällen aussortiert. „Das entspricht knapp zehn Prozent des Gesamtaufkommens“, rechnet die Egst-Pressesprecherin vor. Das kostet Zeit, Energie und viel Geld – mit dem Risiko, dass ein nicht kompostierbares Teil nicht aussortiert wird und im Kompost auf einem Gemüseacker landet.

Im Jahr 2014 hat die Egst nach eigenen Angaben damit begonnen, mit einer Aufklärungskampagne auf das Problem Störstoffe im Biomüll aufmerksam zu machen. Diese „Aktion saubere Biotonne“ hat zwar Erfolge gebracht, „es geht aber noch viel besser“.