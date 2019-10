Ein Blick hinter die Kulissen

Wer schon immer einmal hinter die Kulissen des Lagergeschäfts blicken und erfahren wollte, was hinter den 14 Meter hohen Hallenwänden passiert, hat an diesem Tag Gelegenheit dazu. Die Mitarbeiter nehmen die Besucher mit auf kostenfreie Führungen durch das 24 000 Quadratmeter große Lager und erklären, wie dort die Prozesse vom Wareneingang bis zum -ausgang gesteuert werden. Die Rundgänge werden nachmittags in regelmäßigen Abständen angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in einem Pressebericht.

Wie groß ist ein Lkw? Wie viele Paletten finden in einem Auflieger Platz? Wer möchte, darf an diesem Tag einen Lkw aus dem Fuhrpark des Unternehmens in Augenschein nehmen. Zugleich liefert die Nosta Group Fakten rund um das Thema Warentransport auf der Straße, der Schiene, in der Luft oder auf dem Wasser. Informationen gibt es auch zum Leistungsspektrum des Full-Service-Logistikers sowie den Job- und Karrieremöglichkeiten.

Auf dem Gelände an der Lengericher Straße stehen den jüngsten Besuchern zahlreiche Spielattraktionen zur Verfügung, unter anderem eine Hüpfburg, ein Spielmobil mit Bällebad, Rutschen und Trampolin, Kinderschminken und eine Bewegungsbaustelle mit unterschiedlichen Spielzeugen und Sportgeräten.

Ein Höhepunkt im Tagesprogramm sind nach Angaben des Unternehmens die Auftritte von „Frank & seinen Freunden“ gegen 14 und 16 Uhr. Der Kinderlieder-Sänger und sein Begleiter, das zottelige Zappeltier, singen und tanzen gemeinsam mit den Kindern und sorgen für Spaß und Bewegung.

Für das leibliche Wohl ist an einem „Foodcourt“ gesorgt. Mit Getränken und Cocktails wird das kulinarische Angebot abgerundet. Da sich alle Aktivitäten auch im Halleninneren umsetzen lassen, findet die Veranstaltung in jedem Fall statt. Parkplätze stehen vor Ort ausreichend zur Verfügung und sind ausgeschildert.