Gute Zusammenarbeit trägt schnelle Früchte

Zur offiziellen Eröffnung des Gebäudes, dessen Kosten im zweistelligen Millionenbetrag beziffert werden, wurde direkt in der Lagerhalle eingeladen. Der Grund für den schnellen Erfolg des inhabergeführten Familienunternehmens klang bei den Festreden gleich an mehreren Stellen an: „Es war eine wunderbare und unkomplizierte Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen“, berichtet Nicolas Gallenkamp . Der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens lobte vor allem die Gemeinde Ladbergen rund um Bürgermeister Udo Decker-König : „Sie haben es immer wieder geschafft, Brücken für uns zu bauen.“ Der Anblick der Bauarbeiten aus seinem Büro des angrenzenden Verwaltungsgebäudes sei „sehr spannend“ gewesen: „Da hat man kurz nicht hingeschaut und schon hat sich wieder etwas verändert.“ Jene schnellen Veränderungen auf der Baustelle konnten die Gäste am Donnerstag per Diashow auf einer Leinwand verfolgen.

Decker-König erinnerte in seiner Rede an die Baumaßnahmen der vergangenen Jahre: 2014 kam der Neubau der ersten Logistikhalle, zwei Jahre später folgte das Verwaltungsgebäude. Auch das Bauunternehmen Goldbeck ist froh, dass „drei gute Projekte in kurzer Zeit“ verwirklicht werden konnten.

Nicolas Gallenkamp, der das Unternehmen mit Hauptsitz in Osnabrück von seiner Mutter Andrea übernommen hat, sprach während der Eröffnung von einem „absoluten Zukunftsstandort“ und einem „Meilenstein“ für das Unternehmen – ein Unternehmen, das seit 1978 weltweit 40 Standorte mit über 700 Mitarbeitern aufgebaut hat.