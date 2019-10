Trotz des grauen Wetters herrschte am Sonntag auf dem Gelände der Nosta Logistics buntes Treiben. Zur Feier des Abschlusses der umfangreichen Baumaßnahmen hatte der Logistiker alle Nachbarn, Mitarbeiter und Interessierten aus der Region eingeladen. Zwischen 12 und 18 Uhr erwartete die zahlreich erschienenen Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Wer schon immer einmal hinter die Kulissen des Lagergeschäfts blicken und erfahren wollte, was hinter den 14 Meter hohen Hallenwänden passiert, hatte an diesem Tag die Gelegenheit dazu.

Die engagierten Mitarbeiter luden die Gäste zu kostenfreien Führungen durch das 24 000 Quadratmeter große Lager ein und erklärten anschaulich, wie die Prozesse vom Wareneingang bis zum Warenausgang gesteuert werden. Diese informativen Rundgänge wurden während des gesamten Nachmittags in regelmäßigen Abständen angeboten, so dass wirklich jeder die Gelegenheit hatte, die beeindruckende Lagerfläche zu bestaunen.

Doch nicht nur die fachliche Information durch Florian Grewe, den Warehouse Manager bei Nosta, freute die Besucher. „Man spürt das Herzblut, mit dem er von seiner Arbeit erzählt“, berichtete ein Teilnehmer der Führung. Mit weiteren spannenden Fakten rund um das Thema Warentransport auf der Straße, der Schiene, in der Luft oder im Wasser versorgt, ging die Entdeckungstour über das Firmengelände weiter.

Mit Hüpfburg, Bällebad, Rutschen und Trampolinen fanden sich einige Attraktionen zum Austoben. Die Bewegungsbaustelle mit unterschiedlichen Spielzeugen und Sportgeräten war aber unbestritten das Highlight des umfangreichen Spielangebots.

Familie König, die den Fortschritt der Bauarbeiten auf ihrem täglichen Weg durch Ladbergen genau beobachten konnte, kam gerne zum Tag der offenen Tür, um sich das Ergebnis genauer anzusehen. Besonders die beiden Kinder Laura und Lukas hatten sichtlich Spaß an Luftballon-Tieren und dem umfangreichen Spielangebot. „Gerade richtig bei dem verregneten Sonntag“, freuten sich einige Eltern.

Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von dem Kinderliedersinger Frank und seinen Freunden. Mit seinem zotteligen Zappeltier riss er die Zuhörer mit und erntete dafür begeisterten Applaus.

Auf dem eigens eingerichteten Foodcourt sorgten Cateringstationen und Foodtrucks für das leibliche Wohl.

Einen erlebnisreichen Einblick in die bewegende Welt der Logistik wollte Nosta den Ladbergern geben, dies ist ihnen ansprechend gelungen. Informationen verpackt in ein gelungenes Fest für die ganze Familie. „Jetzt wissen wir ganz genau, was bei uns in der Nachbarschaft geschieht“, freute sich eine Ladbergerin.