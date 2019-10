Der Schützenverein Wester (476,2 Ringe) darf sich als Sieger der Rückrunde feiern. Er verwies die Mitbewerber aus Hölter (470,3) und Overbeck (469,1) auf die Verfolgerplätze. Doch das Ergebnis reichte nicht aus, um den Rückstand aus der Hinrunde aufzuholen. So gingen Gesamtsieg und Pokal nach 2013 wieder an den Schützenverein Hölter (945,1). Die Fünfer-Serie des SV Overbeck ist damit beendet. Auf dem zweiten Platz landete der SV Wester (944,6), Dritter wurde der SV Overbeck (937.9).

Bester Einzelschütze der Rückrunde war mit 100,5 Ringen Angelika Hürkamp vom SV Wester, gefolgt von Dominik Kötter vom SV Hölter (98,6) und Melanie Aufderhaar vom SV Overbeck (98,1).

Im Einzelwettbewerb gingen zwei Trophäen an den SV Hölter und eine an den SV Wester. Anne-Marie Brinkmeier vom SV Hölter führt die Liste der besten Einzelschützen mit 195,3 Ringen an, gefolgt von Torsten Koppisch vom SV Wester mit 195,1 Ringen. Platz drei geht an Dominik Kötter vom SV Hölter mit 192,5 Ringen.

Klaus Buddemeier überreichte die Medaillen des Heimatschützenbundes Tecklenburger Land an die drei besten Einzelschützen sowie den Wanderpokal der Gemeinde Ladbergen.