Für Verständnis und Dialog

Der Ladberger Landwirt Achim Grotholtmann hat auf die geplanten Maßnahmen plakativ reagiert und ein grünes Kreuz auf einer Ackerfläche an der Kattenvenner Straße aufgestellt. Damit hat er sich einer Bewegung namens „#grüne Kreuze“ angeschlossen, die Landwirt Willi Kremer-Schillings aus Rommerskirchen Anfang September ins Leben gerufen hat. An dieser beteiligen sich mittlerweile bundesweit Tausende Landwirte, die mit dem „stillen Protest“ auf die aus ihrer Sicht überzogenen Anforderungen an ihren Berufsstand aufmerksam machen. Sie wünschen sich vor allem eines: Verständnis sowie Dialog.

Doch dabei ist es nicht geblieben: Angesichts des Agrarpakets machen die Landwirte mobil – die Ladberger inklusive, die heute in Bonn an einer Demonstration teilnehmen, berichtet Hendrik König . Mindestens fünf Ladberger haben sich gestern Abend mit dem Trecker auf den Weg nach Bonn gemacht und sich unterwegs einem Konvoi von bis zu 600 Schleppern angeschlossen. „Andere kommen heute mit einem Bus hinterher“, so König.

Jenseits von Bonn finden bundesweit Kundgebungen der Bauern statt – und auch in Belgien, Frankreich und den Niederlanden sind Zusammenkünfte geplant. Ihr Motto „Bauern bitten zu Tisch“ macht deutlich: „Wir wollen im Dialog mit den Politikern Entscheidungen treffen. Viel zu lange wurde über unsere Köpfe bestimmt“, sagt König. Für ihn sei es „höchste Zeit“, dem Protest Nachdruck zu verleihen.

Frank Sundermann sieht das genauso: „Seit ungefähr 20 Jahren werden die Richtlinien immer strenger. Natürlich wollen wir Landwirte uns beim Klima- und Umweltschutz nicht aus der Pflicht nehmen und haben uns den auch auf die Fahnen geschrieben. Aber die nun geplanten Maßnahmen können besonders kleine Bauern nicht mehr einhalten.“

Was sie konkret anprangern? „Uns wird beispielsweise beim Thema Nitratbelastung im Boden viel zu oft der alleinige schwarze Peter zugeschoben“, findet Sundermann. Schon vor Jahren hätten die Bauern die Düngemenge um 20 Prozent reduzieren müssen. Nun solle es weiter runter gehen. „Dabei sind wir schon jetzt scharf an der Untergrenze“, pflichtet ihm König bei. Bislang habe man es unter anderem dank teurer technischer Modernisierungen im Bereich der Gülletechnik – die Gülle wird direkt in den Boden eingebracht und kann dort punktgenau dosiert werden – gerade noch geschafft, die Richtlinien einzuhalten. Aber für die Landwirte steht fest: „Wir wirtschaften uns runter. Und auch bei späteren Düngevorgängen bringen wir schon jetzt zu verschiedenen Wachstumsphasen punktuell nur möglichst geringe Mengen ein.“

Am Maßnahmenpaket der Bundesregierung stört sie noch mehr: beispielsweise, dass die Bauern ihre Böden nach der Getreideernte nicht mehr düngen sollen. Dabei sei das für das Wachstum einer Zwischenfrucht, die nicht dazu da ist, um vom Landwirt geerntet zu werden, sondern später untergepflügt wird, von großer Bedeutung. Denn die bekomme mit „einer geringen Menge Gülle eine enorme Starthilfe“, die in einem starken Wurzelwerk münde, das dann wiederum entsprechend Stickstoff binden könne, erklärt König. „Nicht zu düngen ist da regelrecht kon­traproduktiv“, führt der Landwirt aus. Immerhin liefere die Zwischenfrucht nicht nur organische Masse, die zu Humus zersetzt wird, sondern gibt dabei auch die gespeicherten Nährstoffe wieder an den Boden ab.

Außerdem, so König, sei vorgesehen, dass im Abstand von zehn Metern zu Wassergräben kein Pflanzenschutz mehr auf die Äcker aufgebracht werden soll. „Eine stille Enteignung“ nennen er und seine Kollegen das – zumal die heutigen Maschinen die Mittel schon jetzt ohne Abdrift aufbringen und ohnehin ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werde. „Kein Pflanzenschutz bedeutet für uns eine unproduktive Fläche“, machen sie eine einfache Rechnung auf und wünschten sich Programme, die eine entsprechende Vergütung vorsehen. Und dass beispielsweise Kläranlagen eine große Menge an Stickstoff in die Oberflächengewässer beförderten, sei zwar bekannt, aber noch nicht angegangen worden. Da gebe es Handlungsbedarf.

Kritikpunkte gibt es viele: so auch das „Mercosur-Abkommen“, das den Handel zwischen Staaten der EU und Ländern aus Südamerika fördern soll. Dadurch würde aber eben auch Fleisch auf den Markt kommen, „das unter ganz anderen Bedingungen produziert wird und entsprechend günstiger ist“, so Sundermann. Ein deutlicher Nachteil für die deutschen Bauern, sind sich die drei einig.

Das sind nur einige Punkte, die sie am Agrarpaket stören und von dem sie überzeugt sind, das es in seiner jetzigen Form „die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, auf mittelfristige Sicht kaputt machen wird“. „Deshalb wollen wir mit der Politik ins Gespräch kommen“, verdeutlichen die Landwirte ihren Wunsch nach Dialog und Verständnis. Mit Demonstrationen und stillen Protesten wollen sie ihrem Ärger Luft machen.