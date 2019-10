Gelungene Ausbildung auf Augenhöhe

Zum zweiten Mal fand im Heidedorf diese Weiterbildung statt durch eine Kooperation zwischen dem Integrativen Zucht-, Reit-, Voltigier- und Fahrverein Ladbergen ( Hildegard Rosemann ) und HippOS-Reittherapie und Reitpädagogik aus Bissendorf/Osnabrück (Dr. Elke Haberer und Melanie Ploppa). Von März bis Oktober wurden an sechs Wochenenden in Ladbergen und in Bissendorf mehr als 200 Einheiten unterrichtet.

Dieser zweite Kursus zeichnete sich besonders aus durch gegenseitige Offenheit und Wertschätzung zwischen Teilnehmerinnen, Lehrgangsleitung und Referentinnen, heißt es in einem Bericht des Ladberger Vereins. Die Erfahrungen und Kompetenzen jeder Einzelnen aus unterschiedlichen Berufsfeldern hätten den Kursus bereichert, heißt es weiter in dem Bericht.

Das schriftliche Feedback einer Absolventin brachte die vielen positiven Äußerungen aller auf den Punkt: „Vielen Dank für diese tolle Weiterbildung! Jetzt liegt es an uns, den weiteren Weg zu gestalten, im Gepäck haben wie nun ganz viel Motivation, einen tollen Wissensschatz und die Begeisterung für diese Arbeit.“