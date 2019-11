Der Wald bereitet Bauchschmerzen

Ladbergen -

Dass es sich bei der 7,2 Hektar großen Erweiterungsfläche für den „Gewerbepark am Espenhof“ in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 475 und Autobahn 1 um ein gewerbliches Filetstück handelt, stellt niemand in Abrede. Und dass dieses möglichst schon im kommenden Jahr Baureife erlangen und entsprechend vermarktet werden soll, ist den Lokalpolitikern ebenfalls wichtig. Doch über die entsprechenden Festsetzungen für das Plangebiet gingen die Meinungen in der Ratssitzung am Donnerstag dann doch gehörig auseinander.