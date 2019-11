Gibt‘s einen Zebrastreifen für die Dorfstraße?

Ladbergen -

Die Grünen sehen erhöhten Handlungsbedarf, was die Verkehrssicherheit auf der Dorfstraße anbelangt. Wie sie in einem Antrag an den Rat der Gemeinde schreiben, habe der vergangene Sommer wieder gezeigt, dass das Tempolimit von 20 Stundenkilometern auf dem Teilstück der Dorfstraße zwischen Buddemeier und Mühlenstraße „durch die überwiegende Mehrzahl der Autofahrer nicht eingehalten wird“. Ergo setzen sie auf die Einrichtung eines Zebrastreifens – es ist eines der Themen, die am Donnerstag, 14. November, auf der Tagesordnung der Sitzung des Umweltausschusses stehen.