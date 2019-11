Seit vielen Jahren hat der Umzug, der vom katholischen St. Christophorus-Kindergarten unter Leitung von Anja Hülsmann ausgerichtet wird, seinen Platz im Ladberger Veranstaltungskalender. Dabei ging‘s quer über die Tecklenburger Straße weiter durch die Schillerstraße, über die Fußgängerbrücke und hinein in den Friedenspark. Dort kam es zum großen Auftritt von Sankt Martin, der seinen Mantel bei Eiseskälte mit dem armen Bettler am Boden teilte – ein Zeichen der Solidarität. Sankt Martin wurde am Montagabend von Larissa Reinker auf dem Pferd Laika gespielt. Ausgeleuchtet wurde die Fläche von der Feuerwehr, für die Sicherheit sorgte Bezirksbeamter Matthias Saatkamp. Im Anschluss gab es für die Kids und ihre erwachsenen Begleiter Apfelpunsch, Martinsbrötchen und Laugengebäck. Musikalisch wurde der Abend vom Ladberger Posaunenchor begleitet.

Dieser hatte bereits während des Aussendungsgottesdienstes in der katholischen Kirche unter Leitung von Norbert Brockmann gespielt – die große Kinderschar hatte lauthals mitgesungen. Auch der soziale Zweck kam nicht zu kurz. Viele hatten Lebensmittel für die Tafel gespendet und folgten damit dem Beispiel des Martin. So wie es Brockmann in seiner kurzen Predigt anmerkte: „Auch Kinder können teilen. Wir können alle ein bisschen helfen.“ So wie Sankt Martin mit seinem Mantel: ein Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit.