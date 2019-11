Eine wahre Frischzellenkur liegt hinter dem Kreisverkehr. Im Mai 2006 – pünktlich zum Bärenfest – war er fertiggestellt worden. Nun – 13 Jahre später – kam ein Torbogen hinzu. Dieser wird zusammen mit dem kleinen Brunnen in Zukunft stärker durch Strahler angeleuchtet. Außerdem wurde die Breite der Kantensteine verdoppelt. Christian Westphal vom Bauhof zieht schon jetzt ein positives Fazit: „Damit soll verhindert werden, dass das Streusalz an die Pflanzen kommen.“ In diesem Jahr wurde bereits Salz gestreut, nur wenige Körner finden den Weg über die Steine. Seit Dienstag werden nun verschiedene Sträucher gepflanzt. Das Japanische Blutgras wird jährlich herbstlich-rote Farben bringen, dazu kommen Lavendel, Sommerflieder und Salvia. Westphal sagt: „Alle Pflanzen können gut mit Trockenheit umgehen.“ Gegen diese hat der Bauhof nun auch eine automatische Sprenkleranlage installiert. Zuvor gab es nur einen Rasensprenger, der manuell betätigt werden musste. Außerdem ist neuer Mutterboden eingesetzt worden. Dieser ist mit Sandstein aufgelockert worden.