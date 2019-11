Schlaglöcher und Schmierereien

Schlaglöcher, Schmierereien, kaputte Straßenlaternen, überwachsene Büsche und vieles mehr. Die Vielfalt der Einträge, die bei der Gemeinde Ladbergen eingehen, ist schon beachtlich. Wem im Dorf oder in der Bauernschaft etwas auffällt, was ihn stört, der kann natürlich jederzeit zum Hörer greifen und in der Gemeinde anrufen. Derjenige, kann aber auch ganz bequem, den „Kummerkasten“ auf der Homepage der Gemeindeverwaltung nutzen. Unter der Rubrik „Ideen und Beschwerden“ können seit Anfang 2015 Vorfälle gemeldet werden. Mit Erfolg für alle Seiten.

Denn: Tim Lutterbei, Bauamtsleiter der Gemeinde, kann ein durchaus positives Fazit ziehen: „Der Beschwerdekasten hat sich für uns mehr als ausgezahlt.“ Die Mängel, die dort eingehen, gehen automatisch an Lutterbei weiter – dieser kann seine Kollegen auf direktem Wege losschicken: „Wir versuchen uns immer sehr schnell um die Vorfälle zu kümmern.“

Der erste Eintrag kommt vom 22. Februar 2015, seitdem sind 101 Hinweise eingegangen. Und die Tendenz ist laut Lutterbei steigend: Seit Oktober des vergangenen Jahres wurden 39 Meldungen erfasst. Trotzdem seien die telefonischen Anrufe im Vergleich zu den Beschwerden im Internet noch in der Überzahl.

Auch wenn die Gemeinde versuche sich um alles zu kümmern, manches sei eben nicht zu realisieren, so Lutterbei. Dieser erinnert sich an eine Kritik, in der sich über das Einwerfen von Gläsern um sechs Uhr morgens in Containern beschwert wurde: „Da können wir nur an den gesunden Menschenverstand appellieren, eine direkte Maßnahme können wir natürlich nicht treffen.“

Meckerkästen sind natürlich keine rein Ladberger Erfindung, auch andere Kommunen benutzen ein solches Forum. Lutterbei erinnert sich: „Die Idee gab es damals bereits in anderen Kommunen, für uns war es eine tolle Idee. Dazu kostet es uns natürlich auch kein Geld.“ Besonders in den Sommermonaten kommen einige Beschwerden mit Blick auf den Eichenprozessionsspinner dazu. Das war auch im vergangenen Jahr der Fall. Des Weiteren werde sich oft über Umweltverschmutzung beschwert. Besonders montags würde Lutterbei Meldungen im Meckerkasten finden: „Dann haben die Ladberger bei der Radtour am Wochenende wieder etwas entdeckt.“ Zuletzt sei die Ablagerung von Gelben Säcken in der Nähe des Mühlenbaches eingegangen. Als äußerst geschmacklos kann man wohl einen Vorfall bezeichnen, der in diesem Jahr einging: Hakenkreuze wurden gleich an mehren Stellen angesprayt.

Durch den Meckerkasten konnten sie schnell vom Bauhof entfernt werden.