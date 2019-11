Wenn die Kleinen zu großen Forschern werden

„Eigentlich wäre am Freitag Schluss gewesen“, erzählt die Leiterin der Einrichtung. Doch da das Beschäftigen mit Licht und Schatten allen Beteiligten so viel Spaß gemacht habe und ihnen die Ideen im Umgang mit der wärmenden und gemütlichen Energiequelle nicht ausgingen, hängen sie in dieser Woche einfach noch ein paar Tage dran. Sie entdecken, erforschen und nehmen weiterhin wahr. „Eine tolle Erfahrung“, wie Conny Wehnert-Schmitz findet und mit der Alternative zum gängigen Laternenumzug mehr als zufrieden ist.

Gestern Morgen wurde noch einmal gemeinsam gesungen, der „Glühwürmchen-Tanz“ vorgeführt und der Lichtkegel der eigenen Taschenlampe verfolgt. Die Mädchen und Jungen hatten große Freude an dem, was sie da ausprobierten und entdeckten. Apropos: Das stand auch jenseits des gemeinsamen Morgenkreises in den einzelnen Gruppen auf dem „Stundenplan“. Da wurden Laternen, Lichterketten und Windlichter gebastelt, an Lichtertischen und Overhead-Projektoren wurde eine Menge experimentiert und natürlich mussten auch abgedunkelte Räume mit der Taschenlampe erforscht werden.