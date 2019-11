Von Minirock bis Birkenstock

Ladbergen -

Was fängt eine Frau mit dem Leben an, wenn sie nicht mehr als Teenager durchgeht, bis zur Rente aber noch eine Weile durchhalten muss? Schließlich hat sie im fünften Lebensjahrzehnt ja noch atemberaubend auszusehen. Barbie schafft’s doch auch, stellt Maria Vollmer fest. Die Kabarettistin stellt die Fragen, die das Leben für einen in der Lebensmitte bereit hält und kommt mit ihrem Programm „Push-up, Pillen & Prosecco“ am Donnerstag, 12. Dezember, nach Ladbergen. Ab 20 Uhr steht sie bei Buddemeier auf der Kulturbühne.