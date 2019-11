Kein Zweifel an der Notwendigkeit

Ladbergen -

Dass die Verkehrssicherheit auf der Dorfstraße erhöht werden soll, darüber herrschte im Umweltausschuss jüngst schnell Einigkeit. Nur auf die Frage des Wie konnten sich die Lokalpolitiker noch nicht so recht einigen. Sie wollen dazu die Experten des Straßenverkehrsamtes des Kreises Steinfurt hören und beschlossen bei einer Enthaltung, dass sich die Gemeinde mit der Behörde in Verbindung setzt, um in Höhe der Eindiele und des Dorfbrunnens eine verbesserte Verkehrssicherheit zu erlangen. Ferner soll dort aus Richtung Mühlenstraße kommend spätestens im Frühjahr eine Geschwindigkeitsanzeige installiert werden. Der Rat hat am 12. Dezember das letzte Wort.