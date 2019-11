Er würde es wieder tun

.

1966 wurde das Haus der Eggerts erstellt. Henri Eggert ist sich sicher, dass es etliche Häuser selben beziehungsweise ähnlichen Baujahrs in Ladbergen gibt, deren Dämmung ebenfalls zu wünschen übrig lässt. Warum er gerade jetzt von der energetischen Haussanierung erzählt? Ganz einfach: Die Gemeinde Ladbergen bietet aktuell in Zusammenarbeit mit dem Verein energieland2050 erneut allen Bürgern eine Thermografie-Aktion an.

Diese Aktion, ist Ladbergens Klimamanagerin Alexandra Kattmann überzeugt, „kann der ideale Einstieg zur Beurteilung des energetischen Zustands eines Gebäudes sowie zu gezielten und sinnvollen Möglichkeiten der Modernisierung sein“.

Henri Eggert berichtet, dass er sich damals an einen Architekten gewandt habe, der alle Baumaßnahmen begleitet habe. „Einen Fachmann hinzuzuziehen macht Sinn“, so sein Fazit. Letzterer sei gut, damit Laien die Sanierungen, die sie durchführen lassen wollten, in der richtigen Reihenfolge beauftragten. Eggert nennt ein Beispiel, hier hätte es bei ihm durchaus schiefgehen können: „Sollen neue Fenster eingesetzt und eine Kerndämmung erfolgen, müssen erst die Fenster und dann die Kerndämmung in Angriff genommen werden.“ Andersherum könnten durch den Fenstereinbau Elemente der Kerndämmung und damit die Isolierung beschädigt werden, erläutert Alexandra Kattmann.

Wer sich aktuell einen Überblick über die energetische Situation seines Hauses verschaffen möchte, habe die Möglichkeit, zu einem Sonderpreis vom 125 Euro bei einem Reihenmittelhaus und 145 Euro bei Häusern mit bis zu vier Wohneinheiten Thermografie-Aufnahmen erstellen lassen, erklärt die Klimaschutzmanagerin. Das Informationspaket, welches der Kunde dann erhalte, beinhalte die eigentliche Erstellung der Thermografie-Aufnahmen im Winter, die fachkundige Auswertung der Außenaufnahmen in Form einer Thermografie-Mappe und einer Erläuterung der Wärmebilder im Rahmen einer Auswertungsveranstaltung im Frühjahr 2020.