In diesem Jahr geht er in die dritte Runde – und hat sich längst als Erfolgsgeschichte herausgestellt. Ab Freitag, 6. Dezember, können Kunden sich wieder einen Wunschzettel vom Baum in der Apotheke nehmen, um einem Mädchen oder Jungen aus Ladbergen – der Name bleibt selbstverständlich anonym – einen Wunsch im Wert von bis zu 30 Euro zu erfüllen, deren Eltern das schwerfällt. Die Päckchen werden anschließend wieder in die Apotheke gebracht, so dass Mitglieder der Familienstiftung dann kurz vor Heiligabend den Weihnachtsmann spielen.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, können sich Familien, die sich angesprochen fühlen, noch bis Mittwoch, 4. Dezember, mit den Wünschen des Nachwuchses in den Kindergärten oder der Grundschule melden.