Ladbergen -

Die Grünen machen sich in Sachen Verkehrssicherheit stark. Nachdem sie vor Kurzem erst anregten, auf der Dorfstraße in Höhe des Eiscafés die Einrichtung eines Zebrastreifen und Geschwindigkeitsanzeigeanlagen durchzusetzen, sinnen sie nun auf Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigeanlagen, die an ausgewählten Einfallsstraßen in der Gemeinde dauerhaft installiert werden.