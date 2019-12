Vor vier Jahren haben sich die Verantwortlichen des heute mehr als 400 Mitglieder zählenden Vereins das erste Mal Gedanken über die große Geburtstagssause gemacht. Herausgekommen, so Vorsitzender André Leise , ist dabei, „dass wir veranstaltungstechnisch im kommenden Jahr zweigleisig fahren werden“. Soll heißen: Dem normalen Schützenfest Anfang Mai mit der Ermittlung des Jubelkönigs schließt sich vom 31. Juli bis 2. August das große Jubiläum mit Festzelt im Friedenspark an. Und zwar passend zum Gründungstag des SV Hölter am 1. August 1920.

Los geht‘s am Freitag mit der Schlagerparty, bei der Anna-Maria Zimmermann auftritt. Diese hat sich nach ihrer Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ eine erfolgreiche Karriere in der Schlagerbranche aufgebaut und ist heute eine gefragte Sängerin. „Uns war wichtig, im Rahmen des Jubiläums in unserem Verein alle Generationen anzusprechen“, sagt Hendrik König, Sprecher des Festausschusses. Der Freitag richtet sich entsprechend vorrangig an die Jugend.

Am Samstag folgt die große Jubiläumsfeier, zu der knapp 30 Schützenvereine aus dem Südkreis des Tecklenburger Landes eingeladen sind. Sie sollen sich an verschiedenen Stellen im Ort versammeln und dann im Rahmen eines organisierten Sternmarsches in den Friedenspark ziehen, wo der große Festakt begangen wird. Abends schließt sich eine Zeltparty mit den „Lucky Stars“ an.

Der Sonntag steht im Zeichen der Familien. Dem ökumenischen Gottesdienst folgt ein musikalischer Frühschoppen, bei dem verschiedene Musikvereine aus der Region den Ton angeben sollen. Fest steht ferner, dass an diesem Tag die Schlepperfreunde mit ihren rollenden Raritäten ihre Aufwartung machen. Weitere Programmpunkte sind in Planung. Der Festausschuss kommt beinahe im Zwei-Wochen-Takt zusammen. Und auch wenn es noch gut sieben Monate hin sind, wird klar: Da haben schon welche richtig Lust auf ihr Jubiläum. „Das wird eine einmalige Sache“, wissen sie.