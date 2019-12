Die Organisatorinnen hatten ein schönes Programm ausgearbeitet, dass besinnliche Stimmung mit Humor und Bewegung verband. „Das hat schon Tradition“, erklärte Mechthild Teigeler , dass die beiden Institutionen gemeinsam Veranstaltungen auf die Beine stellen. Diesem Nachmittag mit Kaffee und Kuchen konnte auch der Weihnachtsmann – in Person Ekkehard Raßmann – nicht fernbleiben.

Viel Musik gehört für die Senioren dazu, wenn sie einige schöne Stunden verleben wollen. Den adventlichen Liedern schloss sich Joachim Lang mit seiner Begleitung am Klavier an. Fröhliche Stimmen brachte der Auftritt des Grundschulkinderchors in den Raum. Unter der Leitung von Stephanie Epping erfreuten die Mädchen und Jungen mit ihrem Gesang. Drei der Kinder sorgten dabei für ein Highlight: Stella, Finn und Katharina trugen ein plattdeutsches Gedicht vor. Dieses hatten sie im plattdeutschen Unterricht in der Grundschule gelernt. „Jetzt kommt Bewegung rein“, kündigte Mechthild Teigeler an. Mit einer Weihnachts-mit-mach-Geschichte, in die 26 Besucher eingebunden wurden, gab es für die anderen nicht nur viel zu gucken, sondern auch zu lachen. Ebenso bei dem Spiel „Es ist ein Päckchen angekommen.“ Zum Ende gab es für jeden Teilnehmer einen Weihnachtsmann aus Schokolade.