Steuern senken, Bürger beteiligen

Ladbergen -

Im Vorfeld der Haushaltsberatungen des Gemeinderates trafen sich jetzt die Mitglieder der CDU, um in großer Runde über den Haushalt 2020 zu debattieren. In diesem Rahmen begrüßte der Vorsitzende Dr. Markus Boertz auch einige engagierte Neu-Mitglieder. Wie in den Jahren zuvor standen Bürgermeister Udo Decker-König und Kämmerer Eckhard Schröer für Rückfragen aus der Runde zur Verfügung.