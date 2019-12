„Das ist eine schöne Gemeinschaft“

Neben dem Weihnachtskonzert, das für „Cantamus“ das Highlight des Jahres ist, kommen die Sängerinnen und Sänger jeden ersten Dienstag im Monat zur geselligen Runde zusammen: zum „schönen Dienstag“, wie sie sagen.

Der Besuch bei den Proben des Kirchenchores macht deutlich: Das ist eine Gruppe mit besonderem Zusammenhalt. Den Grund dafür sieht Chorleiterin Philipps eben auch im „schönen Dienstag.“ Die Pfarrerin, die den Chor seit sieben Jahren – mit einer Unterbrechung – leitet, erklärt: „Jeden ersten Dienstag im Monat kommen wir nach den Proben noch zusammen. Dazu kann jeder etwas mitbringen – kleine Snacks, Getränke oder selbst gebackene Ware. Dann können wir einfach mal in Ruhe quatschen und gucken, was bei dem ein oder anderen so ansteht.“

Darüber hinaus fährt der Chor alle zwei Jahre für ein Wochenende in die Ferne. Zuletzt ging es im vergangenen Jahr nach Soest. Philipps: „Da spürt man immer eine sehr schöne Gemeinschaft.“

Im gesamten Chor singen zurzeit 26 Sängerinnen und Sänger – wobei letztere deutlich in der Unterzahl sind. Die Pfarrerin kann nur werben: „Wir suchen immer neue Leute. Auch die Männer dürfen sich mal trauen zu kommen.“ Ohne Voranmeldung und ganz unverbindlich dürfen die Proben im evangelischen Gemeindehaus besucht werden: „Wir proben jeden Dienstag von 20 bis 21.30 Uhr.“

Die musikalische Textauswahl würde bei weitem über die Lieder aus dem Kirchengesangbuch hinaus gehen: „Alle unsere Lieder haben einen geistlichen Hintergrund“, versichert Philipps: „Aus den verschiedensten Epochen.“ Dass der Chor am Weihnachtskonzert teilnimmt, hat ebenfalls schon eine lange Tradition. In diesem Jahr wird der Chor – wie jeder andere – zwei Stücke zum Besten geben können. Philipps gibt im WN-Gespräch schon einmal bekannt, auf was sich die zahlreichen Besucher erneut freuen können: „Unteranderem singen wir Ding Dong Merrily on high. Wir sind schon fest in den Proben drin.“