Es bleibt beim gelben Sack

Die Frage, ob es weiterhin der gelbe Sack sein soll oder ob ab dem 1. Januar 2021 eine gelbe Tonne für die Entsorgung von Leichtverpackungen zur Verfügung steht, ist in den politischen Gremien im vergangenen Dreivierteljahr rauf und runter diskutiert worden. Nun scheinen die Würfel gefallen zu sein: Im Haupt- und Finanzausschuss sprachen sich die Lokalpolitiker am Donnerstag einstimmig dafür aus, weiterhin auf den gelben Sack setzen zu wollen. Nun muss nur noch der Rat am kommenden Donnerstag, 12. Dezember, zustimmen.

In den Vorverhandlungen, die die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGST) im Herbst mit den Systembetreibern über die Abfuhr ab dem Jahr 2021 geführt hatte, war schnell klar geworden, dass sich die Gemeinde mit ihrem Wunsch auf Wahlfreiheit zwischen gelbem Sack und gelber Tonne nicht durchsetzen können würde. Das Duale System sagte stattdessen zu, dass die Qualität der Sammelsäcke ab jenem Moment verbessert würde. Ein Mischsystem indes sei ausgeschlossen und die Abfuhr gelber Tonnen im Zwei-Wochen-Rhythmus ebenfalls undenkbar.

Denn, das erklärte der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Henri Eggert: „Rahmenvorgaben, die über das Sammlungsintervall der Restmülltonnen-Leerung hinausgingen, würden von den Entsorgern nicht akzeptiert und stattdessen beklagt.“ Bei voller gelber Tonne weitere Säcke hinzuzustellen, sei ebenfalls unzulässig.

Und genau das ist der Knackpunkt: Zwar können sich in der Gemeinde – das hatten auch Umfragen unserer Zeitung gezeigt –, viele grundsätzlich die Einführung einer gelben Tonne vorstellen. Dass jenes 240 Liter fassende Gefäß aber wie die Restmülltonne nur alle vier Wochen abgeholt werden soll, stößt vielen bitter auf. Auch Jens Tiemann, der mit der FDP den Stein Anfang April ins Rollen gebracht hatte, die Umstellung auf gelbe Tonnen zu prüfen.

„Anfangs“, schildert er, „waren wir klar für die gelbe Tonne. Aber wenn diese wirklich nur alle vier Wochen abgeholt werden kann, wird das Sammelvolumen schon stark eingeschränkt“, konstatierte er und stimmte wie auch die übrigen Lokalpolitiker für den Verbleib beim gelben Sack.

Den hatte die Verwaltung nach den Vorverhandlungen den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses auch ausdrücklich empfohlen und geschrieben: „Die Verwaltung schlägt vor, das bestehende Sammelsystem beizubehalten (gelbe Säcke, 14-tägige Sammlung) unter der Voraussetzung, dafür Sammelsäcke mit besserer Qualität zu erhalten.“ Ebenfalls habe der Faktor „unbegrenztes Sammelvolumen“ einen großen Beitrag zu dieser Empfehlung beigetragen, erklärte Bürgermeister Udo Decker-König.

Die neue Vereinbarung wird für einen Zeitraum von drei Jahren geschlossen.