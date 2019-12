Das typisch westfälische Ambiente, die Angebote zahlreicher Stände und der traditionelle Verkauf von Schinken und Weihnachtbäumen bilden den Rahmen für einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Auch in diesem Jahr hat sich die Familie des altehrwürdigen Gräftenhofes einiges ausgedacht.

An beiden Tagen verkaufen die Erpenbecks ihre Weihnachtsbäume. Der Verkauf läuft nun bereits seit 26 Jahren – mit ihm hat damals alles angefangen. Die bekannten Erpenbecker Wurst- und Schinkenspezialitäten liegen an mehren Stellen aus. In einer Verlosung gibt es die Möglichkeit, einen Schinken zu gewinnen.

Kulinarische Köstlichkeiten wie gebrannte Mandeln oder Eiserkuchen der Hölteraner Schützen werden neben zahlreichen handwerklichen Schmuckstücken für Haus und Garten an den über 100 Ständen angeboten. Die Vielfalt des Sortiments ist beachtlich, Henner Erpenbeck erklärt: „Dabei legen wir Wert auf das Handwerk.“

Der Besuch des Nikolaus – an beiden Tagen ab 16 Uhr – wird besonders die jüngeren Besucher freuen.

Um entspannt den Hof aus den umliegenden Orten zu erreichen, werden auch in diesem Jahr wieder Shuttle-Busse für die Besucher parat stehen. Die Fahrpläne aus Greven, Ladbergen, Ibbenbüren, Saerbeck, Kattenvenne, Lienen, Lengerich, Leeden und Hagen sind online unter www.gut-erpenbeck.de einzusehen.

Das bunte Treiben beginnt an beiden Tagen – Samstag wie Sonntag – um 11 Uhr. Am Samstag schließt der Budenzauber um 21, am Sonntag um 18 Uhr.