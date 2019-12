Rückblick: Anfang April stellten die Verantwortlichen, bestehend aus Unternehmergemeinschaft und Wirtschaftsförderung, den neuen Geschenkgutschein offiziell vor. Ein Jahr Arbeit habe hinter ihnen gelegen, berichtete Markus Olesch . Er war für die optische Gestaltung der Gutscheine – die es für einen Wert von fünf, zehn und 25 Euro gibt – verantwortlich: „Wir haben gezielt bekannte Ladberger Motive mit Wiedererkennungswert benutzt.“

Dies war eine der Neuerungen. Denn: Bereits vor zehn Jahren wurde ein Gutschein entworfen, dieser sei aus „gleich mehreren Gründen“ etwas eingeschlafen, gab Olesch im WN-Gespräch zu: „Wir haben allen beteiligten Unternehmen das Vorgehen erklärt. Diese haben ihre Mitarbeiter geschult.“ Außerdem würde der Gutschein monatlich im Gemeindeblättchen beworben werden. Sein Fazit: „Das Angebot läuft.“

Der Kreis der Unternehmen und Dienstleister, bei denen die Gutscheine eingelöst werden können, zählte im April noch 33. Nun – acht Monate später – seien laut Olesch neun dazu gekommen. Summa summarum kann der Gutschein bei 42 Unternehmen und Geschäften eingelöst werden. Erhältlich sind sie im Blumenladen „Sti(e)lwerk“, der Drogerie „DroNova“ sowie der Tourist-Information. Annegret Richter, Mitarbeiterin bei „Sti(e)lwerk“ sagt: „Wir haben heute zehn Gutscheine verkauft. Das Geschäft läuft besonders zur Adventszeit richtig gut.“ Am besten gehe der Zehn-Euro-Gutschein über die Theke. Dies kann Markus Olesch nur bestätigen: „700 zehn Euro Gutscheine haben wir an die Verkaufsstellen bisher abgegeben.“ Anke Lange von „DroNova“ schließt sich an: „Der Gutschein ist sehr gut angelaufen. Wir haben sie schon einmal nachbestellt.“

Olesch berichtet, dass die genauen Verkaufszahlen zurzeit nicht vorliegen würden. Die Zahl von 1 300 abgegebenen Exemplaren spreche aber schon eine deutliche Sprache. Seine Prognose: Steigend.

Nur gut, dass die Verantwortlichen mit 15 000 Exemplaren vorgesorgt haben.