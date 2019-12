„Ich bin sehr dankbar, dass wir gemeinsam diesen Schritt gemacht haben“, gibt Schiewe zu: „Es ist sehr bereichernd, wenn man mit der Tochter ein gemeinsames Hobby ausleben kann“ und weiter: „Das verbindet uns sehr.“ Im Chor, der seit 2016 von Angelika Möller geleitet wird, gibt es gleich mehrere Eltern, die mit ihren Kindern gemeinsam in die Posaune blasen.

Schiewe ist seit nun sechs Jahren dabei und erinnert sich: „Damals leitete Wilhelm Höhn unseren Chor. Für eine kurze Zeit Christoph Finkensiep. Nun Angelika.“ Für die Chorleiterin hat die begeisterte Musikerin nur lobende Worte: „Sie geht mit sehr viel Erfahrung, Einsatz und Leidenschaft voran.“ So habe sie zuletzt ein Privatkonzert im Garten von Küsterin Martha Weikert organisiert: „Sie hat sich sehr gefreut. Das macht unseren Chor auch aus: Wir sind für die ganze Gemeinde da.“

Nun in der Adventszeit sei die Zahl der Auftritte sehr hoch: „Ständchen bei Vereinen, auf dem Weihnachtsmarkt, das Adventskonzert – es kommt so einiges zusammen“, berichtet Schiewe. Für sie ist das Konzert am vierten Advent in der evangelischen Kirche ein besonderes Highlight: „So viele Besucher kommen. Die Kirche wird sehr schön geschmückt sein. Wir freuen uns schon alle drauf“, sagt sie mit Blick auf ihr bereits viertes Adventskonzert.