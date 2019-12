Gräftenhof im Lichterschein

Der erste Weihnachtsmarkt auf Gut Erpenbeck – lang, lang ist er her. Uli Erpenbeck, Chef auf dem altehrwürdigen Gräftenhof zwischen Ladbergen und Lengerich, kann sich noch sehr gut an die Anfangszeit erinnern: „Kind-Weihnachtsbaum-Markt haben wir es damals genannt.“ Was mit dem hofeigenen Verkauf von Tannenbäumen vor 29 Jahren begann, ist schon längst zum Klassiker im Tecklenburger Land geworden: der Erpenbecker Weihnachtsmarkt.

Pünktlich zum dritten Advent – so war es immer schon – lockten am Wochenende wieder circa 120 Stände mit ihren Angeboten von Gebäck über Strickereien bis hin zu Glühwein und Ladberger Spezialitäten wie dem Eiserkuchen zahlreiche Besucher auf den urigen Gräftenhof. Auch wenn das nasskalt-stürmische Wetter am Samstag wohl dafür gesorgt hatte, dass sich so manch einer für die heimischen vier Wände anstelle des Weihnachtsmarktes entschied, war doch Einiges los auf dem Anwesen der Familie. Die Besucher, die sich vom Wetter nicht hatten abschrecken lassen, werden es sicherlich nicht bereut haben.

Weihnachtsmarkt auf Gut Erpenbeck 1/10 Foto: Luca Pals

Foto: Luca Pals

Foto: Luca Pals

Foto: Luca Pals

Foto: Luca Pals

Foto: Luca Pals

Foto: Luca Pals

Foto: Luca Pals

Foto: Luca Pals

Foto: Luca Pals

Bei einer Umfrage unter den Standbetreibern war als allgemeiner Tenor herauszuhören: Die Familie Erpenbeck und ihr Team hatten wieder für eine „super Organisation“ und einen besonders stimmungsvollen Markt gesorgt, lobten viele Beschicker. Uli Erpenbeck organisiert den Weihnachtsmarkt von Anfang an. Er weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt: „Es macht aber immer unglaublich viel Spaß. Wir sind ein gutes Team – die ganze Familie und die Mitarbeiter auf dem Hof.“ Alle gemeinsam hätten sich in den vergangenen Jahren gut ergänzt: „Dadurch wird es für jeden Einzelnen einfacher.“

Das Organisationsteam hatte wieder einen Markt im ganz eigenen Erpenbeck-Geist entstehen lassen: mit Tannenbaumverkauf, einer Schinken-Tombola, kreativen Angeboten von vielen Standbetreibern, die laut Erpenbeck seit „vielen Jahren schon kommen“. Musikalisch untermalt wurde der Markt von einigen Chören wie dem Ladberger Musikverein und dem Männergesangverein Settel. Ein Feuerkünstler, der in der Dunkelheit eine spektakulären Show ablieferte, sowie das besondere Ambiente des Gräftenhofes mit den zahlreichen ausgeleuchteten Bäumen sorgten für eine besonders stimmungsvolle Kulisse – frei nach dem Motto des Weihnachtsmarktes: „anders als woanders.“ Dieses Versprechen hielt der Weihnachtsmarkt.

In den Reisebussen, die unter anderem aus Dortmund, Duisburg und Dresden angereist waren, wurden nach der Ankunft hauseigene Schinken verteilt. Außerdem erfuhren die Gäste eine Menge Wissenswertes zur Historie des Hofes. Shuttle-Busse, die Besucher aus Kattenvenne, Lengerich und Ladbergen im regelmäßigen Takt abholten, ermöglichten eine bequeme Anreise.

Heimatlich, individuell und familiär – die Formel ging wieder auf. Schon lange hat sich der Weihnachtsmarkt über die Grenzen des Tecklenburger Landes hinaus einen Namen gemacht. Trotzdem sagte Uli Erpenbeck: „Wir wollen nicht noch größer werden. Vielleicht noch besser, aber der Rahmen soll der gleiche bleiben.“ Ob sich die Familie im kommenden Jahr etwas besonders einfallen lassen wird, verriet das Familienoberhaupt nicht. Dass es auch 2020 einen Weihnachtsmarkt geben wird, ist natürlich klar – dann zum 30. Mal.