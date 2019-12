Im Gegenteil: Ein kurzfristig eingereichter Antrag von Teilen der FDP-Fraktion um An­dreas Will drang doch auf Einführung der gelben Tonne – und unterlag in der anschließenden Abstimmung nur denkbar knapp.

„Es ist doch alle zwei Wochen das gleiche Ärgernis“, begründete der Liberale den Antrag. Wind, Asphalt, Tiere nannte er als Gründe dafür, dass sich der Inhalt des sehr dünnen Sacks allzu oft auf den Gehwegen und Straßen im Ort verteile. Ob die zugesagte Verstärkung der Säcke dieses Problem beheben werde, wagte er zu bezweifeln. Stattdessen machte sich der Ratsherr dafür stark, der 240 Liter fassenden gelben Tonne ab dem 1. Januar 2021 für zunächst drei Jahre eine Chance zu geben – auch unter Umweltaspekten. „Die vierwöchige Abfuhr bietet die Chance eines bewussteren Umgang mit der Entsorgung von Leichtverpackungen“, erklärte er.

Will gab zu, dass seine Fraktion in diesem Punkt geteilter Meinung ist. Und das zeigte sich auch bei der Abstimmung. Während sich Will als einziger der drei Ratsherren der FDP für die Einführung der gelben Tonne aussprach, votierte die CDU geschlossen dafür. Auch deren Fraktionsvorsitzender Günter Haarlammert verwies auf „die erheblichen Probleme mit den Säcken“ und hielt die Einführung der Tonne für „sinnvoller“.

Am Ende stimmten neun Ratsmitglieder (sieben CDU, eins FDP und eins Grüne) für die gelbe Tonne, elf dagegen. Zwei enthielten sich der Stimme. Heißt: Es bleibt für die Jahre 2021 bis 2024 bei den gelben Säcken. Die werden – in ihrer Stabilität verstärkt – alle zwei Wochen abgefahren.

Die Abstimmung zeigte, wie uneins die Ladberger in diesem Punkt sind. Ein Bild, das eine Umfrage der Westfälischen Nachrichten im Internet bestätigt. Von 170 abgegebenen Stimmen hatten sich 54 Prozent für die vierwöchige Abfuhr der Tonne und 46 Prozent für die alle zwei Wochen stattfindende Abfuhr der gelben Säcke ausgesprochen.