Angesichts des dramatischen Artensterbens und Rückgangs der Artenvielfalt möchte die ehemalige Lehrerin mehr tun – und hat ein vorläufiges Konzept zur Biodiversität in der Gemeinde Ladbergen verfasst, das die FDP in einem Antrag an den Rat im September aufgegriffen hat.

„Mir ist wichtig, mehr Öffentlichkeit und mehr Bewusstsein für die Thematik im weiteren Sinne zu schaffen. Wie fängt man es klug und wirkungsvoll an?“, formuliert sie ihre Zielsetzung an etwaige Maßnahmen zur Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen im WN-Gespräch und freut sich, dass sie damit nicht nur bei der Verwaltung auf offene Ohren gestoßen ist.

So steht sie am Montag mit Vertretern von Kirche und Verwaltung auf dem Gelände der evangelischen Kirche, um zu begutachten, wie hinter der Mauer entlang der Dorfstraße zwei gut 20 Meter lange Blühstreifen angelegt werden. Dank Unterstützung der Biologischen Station kann das zu 65 Prozent aus Mitteln des EU-Förderprogramms Leader und 35 Prozent der Naturschutzstiftung des Kreises finanzierte Projekt durchgeführt werden – und weil die Kirche diese und eine weitere Fläche am Friedhof zur Verfügung stellt. Die Gemeinde beteiligt sich ebenfalls: mit zwei Flächen entlang des Mühlenbachs im Friedenspark.

Wo Anfang dieser Woche der Boden aufgefräst wurde, ist mittlerweile auch ein spezielles Saatgut mit Samen heimischer Wildpflanzen eingebracht und der Boden anschließend gewalzt worden. Bei entsprechender Witterung, schätzt Annika Brinkert von der Biologischen Station, „sollen Mohn und Kornblüte ab Ende Mai, Anfang Juni für bunte Farbtupfer sorgen. In den Folgejahren kommen unter anderem Wiesen-Bocksbart, Margerite, Rote Lichtnelke und Wiesen-Klee hinzu.“

Für Silke Groenewold ist das Projekt „Hotspot goes Leader – Blühende Säume im Tecklenburger Land“ ein Paradebeispiel für die Förderung des Artenschutzes. Dieses wird derzeit an 20 Stellen im Kreis verwirklicht. Und wie geht‘s in Ladbergen weiter? „Es gibt tolle Initiativen“, sagt die Ladbergerin mit Blick auf die Narzissen-Pflanzaktion im Friedenspark, das „blühende Band“ der Landwirte, den von der Familienstiftung und FDP finanzierten Nistkästenbau in Schule und Kindergärten. „Aber das Konzept wartet auf vielfältige Ergänzungen“, hofft Silke Groenewold und möchte mit der jüngst ins Leben gerufenen Initiative zum Artenschutz und für Artenvielfalt unter anderem im Rahmen der neu konzipierten Kulturwoche Ende Juni für naturnahe Refugien werben. „Maßnahmen ohne viel Aufwand, Verzicht und Einbußen“, wie sie betont.