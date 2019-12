Bunte neue Medienwelt

Was die Bestseller anbelangt, sei die Bücherei an der Dorfstraße schon immer recht gut und aktuell aufgestellt gewesen. Aber nun, freut sich die Leiterin der Einrichtung, könne sie „deutlich flexibler auch auf Leserwünsche“ reagieren – und das über das ganze Jahr. Das betrifft sowohl die klassischen Bücher aus den Sparten Bestseller, (Regional-)Krimis und Romantasy. Ein großer Trend, der nach wie vor weiter zunehme, seien Romane mit historischem Hintergrund.

Und dann ist da ein Bereich, den Hilke Kuch vor gut einem halben Jahr neu für sich entdeckt hat: die Welt der „Tonies“. Jene Figuren, die Spiel- und Hörspaß gleichzeitig bieten und die seit drei, vier Jahren einen regelrechten Siegeszug in deutschen Kinderzimmern feiern. Die Figuren sind mit Hörspielen von Benjamin Blümchen über den Drachen Kokosnuss bis hin zu Leo Lausemaus bespielt und beginnen mit den Geschichten, sobald sie auf eine entsprechende Toniebox gestellt werden. Hörspaß schon für die Kleinsten. Und der erfreut sich auch in der Ladberger Bücherei großer Beliebtheit. „So um die 80 Figuren“ hat sie in den etwa 15 000 Medien umfassenden Bestand aufgenommen und sagt: „Es ist schön zu sehen, wie Kinder damit umgehen. Sie haben sich zum Renner entwickelt.“

Apropos Nachwuchs: Der liegt der Literatur-Expertin ohnehin am Herzen. Das sieht jeder, der die etwa 100 Quadratmeter große Bücherei betritt. Jede Menge Bücher, CDs und Co. hat sie dort liebevoll arrangiert, durch die Gebühren für die Größeren unlängst aber auch Spiele für die Playstation 4 und Nintendo Switch anschaffen können. Und wer in der Einrichtung einmal zu Besuch ist, bemerkt schnell, dass sich das auszahlt. Viele der um die 1000 Ausweise, so Hilke Kuck , befinden sich im Besitz von Kindern und Jugendlichen, die dafür auch nach Einführung der Gebühren nichts zahlen. Von denen, die an diesem grauen Winter-Nachmittag mit ihren Eltern herkommen, kennt die Leiterin die meisten mit Namen.

Überhaupt ist die Bücherei in Ladbergen mehr als nur eine Stätte des „Ausleihens“. Hilke Kuck nennt ihn auch liebevoll „Ort der Kommunikation“ – und zwar für Klein und Groß. Denn insbesondere Letztgenannte kommen keineswegs nur, um die aktuellste Literatur auszuleihen, sondern auch ein Schwätzchen zu halten. Ein Ort zum Wohlfühlen.

Übrigens: Wer noch auf

der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, dem legt die Ladbergerin das Verschenken einer Mitgliedschaft in der Bücherei ans Herz. Diese kostet mit 15 Euro kaum mehr als ein Buch, ermöglicht aber ein ganzes Jahr Lesevergnügen. Geöffnet ist die Bücherei jenseits der Feiertage zu den üblichen Zeiten: dienstags und donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr sowie mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr.