Gemeinsames Musizieren und Organisieren

„Bei uns hilft der eine dem anderen. Wir sind ein sehr gutes Team.“ Das werde bereits bei den wöchentlichen Proben des Musikvereins deutlich und spielt Kielmann und Co. mit Blick auf das Weihnachtskonzert voll in die Karten.

Die Organisation des Konzertes wechselt jährlich und in diesem Jahr ist eben der Musikverein an der Reihe. Für Dennis Kielmann, der seit über 20 Jahren im Verein aktiv ist, ist das nichts Neues: „Wir haben das Konzert schon vor einigen Jahren organisiert. Da sind wir mittlerweile ein eingespieltes Team.“ Federführend halten Benjamin Suhre und er die Strippen in der Hand: „Im Hintergrund arbeiten aber viele zusammen“, lobt der Musiker. „Am Konzerttag werden wir den Blumenschmuck verteilen, Platzkarten auslegen und der Kirche den letzten Schliff verpassen.“

Die gute Zusammenarbeit spricht für den Verein, in dem laut Kielmann mehr als 30 „alte und junge Hasen harmonisch musizieren“: „Wir haben eine bunte Mischung, können uns aber immer auf die Musik einigen.“ Gutes Stichwort: Am Sonntag wird der Musikverein die Stücke „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper sowie „Merry Christmas everyone“ spielen. „Wir wollen immer ein modernes und ein traditionelles Stück bieten“, erklärt der Vorsitzende die Musikauswahl.

Letzteres – die Tradition – ist dem Ladberger sehr wichtig: „Wir wollen unsere eigene Note in das Konzert bringen, aber auch auf viel Altbewährtes setzen, was das Konzert so groß gemacht hat.“ Für den 35-Jährigen wird auch dieser Sonntag „den Beginn von Weihnachten“ bedeuten – so wie in den vergangenen Jahren.