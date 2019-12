Für die Sportler erfüllt sich ein Traum

Wie berichtet, bauen die Fußballer gemeinsam mit Investor HG Averhaus einen etwa elf mal elf Meter großen Clubraum, der sich als eigenständiger Klinkerbau in der Verlängerung an die bisherigen Gebäude in Richtung Kunstrasenplatz anschließt. Der Verein wird die Kosten als Mietschulden beim Investor bis 2048 abtragen – dann läuft die Erbpacht für das Areal der Sportanlage aus.

Zweckmäßig, nicht zu groß, ohne sanitäre Anlagen, weil diese in den benachbarten Gebäuden bereits vorhanden sind, und mit Terrasse in Richtung der beiden Fußballplätze: Mit diesen Eckdaten zeichnen Plogmeier und Averhaus ein Bild von dem Neubau, der zum 1. März fertig sein soll. „Wir sind voll im Zeitplan“, freuen sich beide zweieinhalb Monate nach der Grundsteinlegung. Vor einer Woche haben die Fußballer in Eigenleistung das Dach gedeckt.

Jetzt, so der Investor, folgen Elektro- und Sanitärarbeiten. Im Januar sollen Fenster und Türen eingebaut werden. Und dann soll nach neunmonatiger Planungs- und fünfmonatiger Bauzeit fertig werden, wovon die Mitglieder lange geträumt haben: Der VfL wird endlich in der Lage sein, seine Sportler aller Altersklassen nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch zu schulen. Gleichzeitig haben sie dann auch die Möglichkeit, sich witterungsunabhängig auszutauschen, was bislang eher schwierig war, wie Norbert Plogmeier sagt.

Finanziell ist zwar alles in trockenen Tüchern, dennoch hofft der Verein auf Spenden und ist – dem Vorbild Falke Saerbecks folgend – an Privatpersonen und Unternehmen herangetreten. Mit Spenden ab 100 Euro haben diese die Chance, sich zu beteiligen und auf einer „Förderertafel“ ihren Platz zu finden. Das Zwischenergebnis? „Wir haben schon einige Sponsoren gewinnen können“, hält sich der VfL-Chef bedeckt, freut sich aber, dass sich auch alle im Rat vertretenen Parteien einbringen. Die FDP hatte während der jüngsten Ratssitzung beispielsweise angekündigt, die Einnahmen aus dem Weinstand während der Kirmes dem Projekt „Vereinsheim“ zur Verfügung zu stellen.

Wer sich für das Sponsoring interessiert, erhält beim Vorsitzenden Norbert Plogmeier (E-Mail plogmeier@vfl-ladbergen.de) weitere Informationen.