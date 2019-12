20-Jähriger gerät in Gegenverkehr

Schwerer Verkehrsunfall in Overbeck

ladbergen -

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gestern gegen 13.02 Uhr in der Bauerschaft Overbeck auf der Straße „Am Kanal“ gekommen. Drei Fahrzeuge und fünf Personen waren in das Unglück verwickelt. Die Verletzten kamen aus Saerbeck und Mettingen und wurden in Krankenhäuser nach Osnabrück, Greven und Ibbenbüren gebracht.