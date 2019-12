Die schönste und intensivste Zeit

Mini-Gottesdienst um 10.30 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel um 15 Uhr und schließlich noch die Christvesper um 17 Uhr: Die Kinder Theodor (knapp drei Jahre) und Fritz (fünf Jahre) sowie Ehemann Reiner werden sich gedulden müssen. Nachdem sie am Morgen mit im Gottesdienst waren, heißt es warten und irgendwie die Zeit rumkriegen. Denn das Christkind – das ist ziemlich sicher – wird wohl erst das Glöckchen läuten, wenn Mama am Abend zu Hause ist.

„Es ist die schönste, aber auch intensivste Zeit des Jahres“, sagt Dörthe Philipps über die Vorfreunde der Kinder sowie den zum Bersten gefüllten Terminkalender. Denn wenn andere im Kreis ihrer Lieben zusammenkommen, reiht sich bei ihr ein Termin an den nächsten. Weihnachtsfeiern in der Gemeinde als Pfarrerin und als Mama im Kindergarten, Proben fürs Krippenspiel, Absprachen mit den vielen an den Feiertags-Gottesdiensten Beteiligten und schließlich das Schreiben der Predigten.

„Aber ich kenne das nicht anders, bin auch so groß geworden“, schmunzelt die 45-Jährige, die aus einer Pfarrers-Familie stammt. „Und die Kinder wachsen ebenfalls damit auf.“ Dafür können sie gewiss sein, dass sie, wenn Mama gegen 18.30 Uhr nach Hause kommt, ganz ihnen gehört. Dann wird gemeinsam mit Pater Hans-Michael Hürter, der mit den Philipps schon seit vielen Jahren zusammen Weihnachten feiert und quasi zur Familie gehört, Bescherung gemacht, gegessen und nett beisammengesessen, ehe ihr katholischer Amtskollege um 22 Uhr zur Messe eilt.

Ob sich der Umgang mit der Advents- und Weihnachtszeit in einer Pfarrers-Familie von dem in anderen unterscheidet? „Ich glaube nicht“, überlegt Dörthe Philipps kurz. „Mit jedem Tag wächst die Vorfreude der Jungs, die sich natürlich auch riesig auf die Geschenke freuen. Und auch für meinen Mann und mich ist es das schönste Fest des Jahres.“ Dass bei ihnen gemeinsam musiziert, die Weihnachtsgeschichte gelesen und über die Geburt Jesu gesprochen wird, findet sie ebenfalls normal. „Zumal die Geschichte über die Geburt Jesu und die Freude darüber für die Kinder so leicht zugänglich ist. Eine selbsterklärende Botschaft“, wie sie findet.

Am Ende wird das Christkind bei den Philipps unbemerkt ein paar Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen. Warum bei anderen Familien indes der Weihnachtsmann kommt? Oder alles ganz anders ist? Dörthe Philipps lacht. „Letztendlich komme ich da in dieselben Erklärungsnöte wie andere Eltern“, schmunzelt sie.

Und was sagt die Pfarrerin dazu, dass sie am Heiligabend in den Gottesdiensten regelmäßig auf volle Kirchenbänke blickt, von denen viele im Jahresverlauf leer bleiben? „Wenn der Besuch des Gottesdienstes zu Weihnachten zum Familienprogramm gehört, dann ist das doch sehr erfreulich. Ganz ehrlich, ich freue mich über jeden, der kommt“, sagt sie. Erst werde gemeinsam in der Kirche die Geburt Jesu gefeiert und dann gehe es in den Familien weiter – irgendwie auch so, wie bei der Pfarrerin selbst, die sich freut, wenn ihre Jungs am Abend freudestrahlend ihre Geschenke auspacken.