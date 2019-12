Schon in den vergangenen Jahren hat das Team die Erfahrung gemacht, dass die Cafeteria, ein Angebot unter der Flagge der „Nu män tou“-Initiative, sehr gut ankommt. Sämtliche 39 Plätze im Dorfladen und dem Cafè waren damals besetzt. Damit rechnen die Organisatoren – Stefanie Fornfeist sowie Hannie und Hans-Jürgen Mäscher – auch dieses Mal. „Wir haben schon einige Anmeldungen“, sagte Hannie Mäscher. „Aber an jedem Samstag sind noch Plätze frei.“ Geöffnet ist die Cafeteria am 11., 18. und 25. Januar jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Die Aktiven aus der S.K.Lecker-Gruppe werden vorab ihren jeweiligen Favoriten backen. Spaghettitorte, Mandarinen- und Eierlikörkuchen sowie Haselnuss-Sahnetorte sind dabei, wie Stefanie Fornfeist und Hannie Mäscher verraten. Als Getränke werden neben verschiedenen Kaffeespezialitäten auch Tee und Kakao angeboten – Fair-Trade-Getränke, wie die Organisatorinnen versprechen. Drei Helferinnen werden im Service tätig sein, zwei weitere im Dorfladen, in dem an diesem Tag auch verkauft wird.

Auf die Stimmung freuen sich Fornfeist und Mäscher schon jetzt, denn: „Es wird eine nachweihnachtliche Gemütlichkeit herrschen“, ist sich Stefanie Fornfeist sicher. Eine willkommene Veranstaltung, bei der der Stress der Feiertage abgebaut werden kann. Reservierungen sind ab dem 7. Januar im Dorfladen möglich ( ✆ 0 54 85/83 13 76).