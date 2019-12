Die gute Seele verlässt die Schule

Weit über 2000 Schüler hat Dietlind Untiet kommen und gehen sehen, seitdem sie 1984 aus der „Elternzeit“ mit sieben Wochenstunden aus dem öffentlichen Dienst bei der Stadt Münster an die Schule in ihrer Heimatkommune wechselte. Ein Wechsel, über den sie heute sagt, ihn nie bereut zu haben. Auch wenn sich die Anforderungen über die Jahre hinweg massiv verändert haben.

Zu gut kann sie sich noch daran erinnern, wie sie Schulleiter Erich Künnemann gegenübersaß, Post sortierte, Rechnungen abwickelte und Elternbriefe tippte – und das immer und immer wieder. Computer hielten erst Mitte der 90er Jahre Einzug. Zuvor musste die elektrische Schreibmaschine ran und der Matritzendrucker, mit dem sie die Schriften kurbelnd vervielfältigte, bis die Schrift kaum mehr zu lesen war, wie sie sich schmunzelnd erinnert. „Kopien“, sagt die 65-Jährige, „wurden maximal drei pro Woche gemacht.“ Kein Vergleich mit heute – wie in so vielen Bereichen.

Seit Jahren ist die Sekretärin an fünf Tagen die Woche für Schüler und Lehrer da. „Mit Kompetenz und Engagement verrichtete Frau Untiet ihre Arbeit. Sie ist die gute Seele unserer Schule“, ist Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper voll des Lobes über ihre rechte Hand. Nach Erich Künnemann und Hans-Rudi Broß ist sie die dritte Leitung, die Dietlind Untiet an der Grundschule erlebt. Und weiter: „Ihr Sekretariat ist die Anlaufstelle für den gesamten Schulbetrieb, für Eltern, Lehrer und Kinder“, betont Ulrike Itze-Helsper und erinnert sich an zig Pflaster und Kühlpacks, die verteilt, Telefonate mit Eltern, die geführt wurden, weil das Frühstück oder das Einrad fehlte oder Kinder, die auf der Krankenliege Platz nahmen, ehe sie mit Bauchschmerzen, Fieber und dergleichen mehr abgeholt werden mussten. „Die Kinder haben sie geliebt“, so die Schulleiterin.

Neben den vielfältigen Verwaltungsaufgaben, die die Arbeit in einem Schulsekretariat mit sich bringt, wird darüber hinaus jedes noch so kleine Anliegen bearbeitet, jede Frage beantwortet. Dazu werden von Dietlind Untiet, seitdem die Digitalisierung Einzug gehalten hat, regelmäßig zig Online-Portale und Statistiken mit Daten gefüttert. Nur eines hat die Zeit überdauert: der hölzerne Karteikasten mit den Schülerdaten. „Was sollen wir sonst machen, wenn der Computer mal streikt? Im Zweifel muss es schnell gehen“, hat Dietlind Untiet auch dafür eine Antwort parat. Die Arbeitsdichte hat in den zurückliegenden Jahren zugenommen, sagt die Schulsekretärin. Um es dann ins Positive zu drehen: „Zumindest ist mir nie langweilig geworden. Ich habe immer gerne gearbeitet.“

Die Ladbergerin, die miterlebt hat, wie die Aula und der offene Ganztag angebaut und die Übermittagsbetreuung eingeführt wurden, denkt gerne an die vergangenen drei Jahrzehnte zurück. „Aber wenn man eine ganze Generation hier erlebt hat, ist es auch irgendwann gut“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Wie sie ihrem letzten Arbeitstag am 17. Januar entgegensieht? „Mit einem lachenden und weinenden Auge.“ Die Kinder und Kollegen werden ihr fehlen.

Aber wer die sympathische und herzliche Frau kennt, der weiß, dass ihr ab Mitte Januar keineswegs langweilig wird. Die beiden Enkel werden sie in Beschlag nehmen. Der Garten will in Ruhe beackert werden und das Fahrrad soll für manche Tour herhalten. „Und man ist für Urlaub auch endlich nicht mehr auf die Ferien angewiesen“, schmunzelt die Bald-Rentnerin. Noch aber bleiben zwei Wochen, in denen sie ihre Nachfolgerin einarbeiten wird. Oder wie es Schulleiterin Ulrike Itze-Helsper ausdrückt: „Sie sorgt dafür, dass sich jeder an der Grundschule wohlfühlt.“ Ein schönes Lob für die engagierte Frau, die das Gesicht der Grundschule mitgeprägt hat.